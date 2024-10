Diretor do Fed Waller pede "mais cautela" em cortes de juros

PALO ALTO, Califórnia (Reuters) - Citando dados recentes que mostram aumento na inflação e economia e mercado de trabalho mais fortes do que se pensava anteriormente nos EUA, o diretor do Federal Reserve, Christopher Waller, pediu nesta segunda-feira "mais cautela" em relação aos cortes na taxa básica de juros que estão por vir.

"Aconteça o que acontecer no curto prazo, meu cenário base ainda prevê a redução gradual da taxa de juros ao longo do próximo ano", disse Waller em uma conferência na Hoover Institution, da Universidade de Stanford.

Depois do corte de juros maior do que o esperado em setembro, de 0,50 ponto percentual, o Fed deve prosseguir agora em um ritmo cauteloso, desde que o mercado de trabalho não se deteriore repentinamente e a inflação continue a cair, como ele espera, disse Waller.

"Considero que a totalidade dos dados diz que a política monetária deve prosseguir com mais cautela no ritmo dos cortes dos juros do que o necessário na reunião de setembro", disse Waller, observando que as revisões recentes dos dados econômicos mostram que as famílias ainda gastam recursos e que custos de empréstimos mais baixos podem liberar a "demanda reprimida" por itens de grande valor.

"Estarei atento para ver se os dados sobre a inflação, o mercado de trabalho e a atividade econômica, que devem ser divulgados antes da próxima reunião, confirmam ou não minha tendência de ser mais cauteloso em relação ao afrouxamento da política monetária."

(Por Ann Saphir)