Dieta de Katy Perry tem vinagre e limão para emagrecer; método funciona?

Katy Perry, uma das maiores estrelas da música pop, também se destaca pela sua excelente forma física aos 39 anos. A cantora perdeu 20 kg desde o nascimento de sua filha, Daisy Dove, em 2020. Segundo ela, a perda de peso foi resultado de uma reeducação alimentar e da adoção de uma dieta que contempla beber vinagre de maçã em jejum, além da mistura de água e limão.

Tática da pop star tem efeito?

Imagem: iStock

Muito usado para temperar saladas, o vinagre de maçã é rico em agentes antioxidantes, antibacterianos, minerais e vitaminas. Mas para aqueles que buscam a bebida com intenção de emagrecer, esse não é um dos seus benefícios.

O que o vinagre faz é diminuir o índice glicêmico (velocidade com que os níveis de glicose, ou açúcar, aumentam no sangue após sua ingestão) da refeição, evitando picos de insulina, hormônio que estimula o acúmulo de gordura corporal, melhorando o metabolismo e desinflamando o organismo. Porém, sem dieta saudável e atividade física regular, os ganhos do tempero sozinho são muito pequenos.

O vinagre de maçã, assim como o limão, quando espremido e ingerido com água, também contribui para a produção de ácido gástrico, que auxilia na digestão e na redução de radicais livres. Porém, em grandes quantidades, os radicais livres atacam tanto as células que o organismo não consegue mais se defender, provocando o estresse oxidativo e uma série de outros problemas decorrentes.

Os especialistas em nutrição advertem: não dá mais para acreditar que o consumo de apenas um alimento, isoladamente, e sem as devidas mudanças no estilo de vida se associa ao emagrecimento.

Katy Perry provavelmente segue um plano alimentar balanceado e mantém uma rotina regular de exercícios físicos. Em entrevistas, ela já mencionou que em sua casa não há açúcar. Portanto, a perda de peso dela é resultado de um conjunto de práticas saudáveis.

Contraindicações do consumo

Apesar de não existirem restrições específicas para o consumo de água com limão, pessoas com enfermidades como refluxo gastroesofágico, gastrite, esofagite etc., podem ter maior desconforto ao consumir alimentos ácidos.

Além disso, é contraindicado beber vinagre puro, já que pode provocar azia e queimação no estômago. Também deve ser evitado por quem tem sensibilidade a alimentos ácidos e doenças gástricas em atividade, como refluxo gastroesofágico, hérnia de hiato, gastrite, úlcera e esofagite.

Portanto, antes de adotar qualquer medida, é fundamental verificar se há algum tipo de intolerância individual e, igualmente, consultar profissionais.

*Com informações de reportagens publicadas em 20/05/2024 e 21/05/2024