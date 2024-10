De olho em expansão do 5G, Ericsson terá nova empresa no Brasil em 2025

A Ericsson, multinacional sueca que acaba de completar 100 anos de atuação no Brasil, abrirá em 2025 uma nova empresa no País, e a indicação é de que o negócio terá atuação totalmente voltada para a oferta de produtos e serviços para redes privativas. O segmento é uma das maiores apostas da indústria de telecomunicações para ampliar suas fontes de receitas.

O novo negócio ficará a cargo da Ericsson Enterprise Wireless Solutions (EEWS), subsidiária do grupo que já atua em outros países, como Estados Unidos, México e partes da Europa. A empresa antigamente se chamava Craddlepoint, e foi comprada pela Ericsson, em 2020, por US$ 1,1 bilhão.

"O seu objetivo aqui será implementar um modelo de mercado capaz de suprir as operadoras em casos de usos específicos de redes", disse o presidente da Ericsson para o Cone Sul da América Latina, Rodrigo Dienstmann.

As redes privativas são redes de internet que atendem a demandas customizadas de empresas, como atividades dentro de fábricas, exploração de minas, logística de transportes, agropecuária, entre outros setores produtivos. Essas operações têm necessidades particulares, como a cobertura de internet em áreas extensas ou a segurança reforçada contra interrupção do sinal. Por esse motivo, as empresas contratam equipamentos e serviços sob demanda.

A previsão de especialistas é de um impulso no mercado de redes privativas ao redor do mundo nos próximos anos, uma vez que a chegada do sinal 5G permite conexões mais rápidas e com menor tempo de resposta entre os dispositivos - características fundamentais para uso de drones, veículos e robôs industriais.

A Ericsson já trabalha com redes privativas no Brasil. A empresa forneceu, por exemplo, os equipamentos para a rede privativa 5G da Nestlé, em Caçapava (SP), em um projeto que também envolveu a Embratel.

NOVOS NEGÓCIOS. Segundo Dienstmann, a chegada da EEWS ao Brasil permitirá uma atuação mais focada no segmento. "O negócio tradicional da Ericsson é de grandes contratos de fornecimento de equipamentos para as operadoras, com valores na faixa de centenas de milhões de dólares. Já o novo negócio terá um número muito maior de contratos, espalhados em várias operações, embora com valor individual menor", disse o executivo.

Dienstmann acrescentou que o grupo reforçará a prospecção de novos negócios, o que será feito em parceria com as operadoras de internet. O objetivo é desenvolver soluções específicas para as atividades dos setores produtivos.

O executivo acrescentou que o maior desafio de crescimento para esses mercados ainda é a oferta de dispositivos industriais que já captem o sinal da tecnologia 5G, mas ele acredita que isso tende a mudar pouco a pouco. "No mundo, as redes privadas estão no começo do ciclo. Esse mercado está em desenvolvimento."

No Brasil, corporações como Gerdau, Stellantis e Weg também já têm projetos com 5G em conjunto com as fornecedoras de tecnologia Ericsson, Nokia, Huawei, Embratel, IBM e NTT, entre outras.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.