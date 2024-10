Datafolha revela 1ª pesquisa após chuva e apagão em São Paulo; veja data

Do UOL, em São Paulo

A próxima pesquisa Datafolha para o segundo turno da Prefeitura de São Paulo já está registrada no TSE e será divulgada na quinta-feira (17). O novo levantamento irá capturar as opiniões dos eleitores após o apagão na capital paulista, que aumentou a temperatura do debate entre Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL).

O que aconteceu

Boulos e Nunes acirraram a disputa pelo segundo turno nos últimos dias. O temporal e o apagão provocaram um novo tom na discussão entre os políticos.

Os candidatos divulgaram notas à imprensa no último sábado (12). A estratégia foi similar: cada um criticando a postura do outro. Boulos atacou a gestão do emedebista; Nunes, por outro lado, disse que o adversário politizou o fato.

Primeiro debate televisivo do segundo turno acontece hoje (14). A expectativa é que o apagão seja tema recorrente durante o evento da Bandeirantes, a partir de 22h35. Veja detalhes do encontro e como assistir ao vivo.

Próxima pesquisa Datafolha (17/10)

Data em que a pesquisa irá a campo: 15/10 a 17/10

15/10 a 17/10 Data de divulgação informada ao TSE: 17/10/2024

17/10/2024 Número de identificação: SP-05561/2024

SP-05561/2024 Número de entrevistados: 1.204

O que mostrou o último Datafolha?

Divulgada na última quinta-feira (10), a pesquisa Datafolha mostrou o atual prefeito com 55% das intenções de voto, enquanto o deputado federal somou 33%. Os números são da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores.

Os números da pesquisa estimulada:

Ricardo Nunes (MDB): 55%

55% Guilherme Boulos (PSOL): 33%

33% Em branco/nulo/nenhum: 10%

10% Não sabe: 2%

A pesquisa foi realizada entre 8 e 9 de outubro. Foram 1.204 pessoas entrevistadas acima de 16 anos na cidade de São Paulo, com encomenda da TV Globo e Folha de S.Paulo.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE: SP-04306/2024.