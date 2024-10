China mira empresas europeias em investigação antissubsídios em laticínios da UE

Por Mei Mei Chu

PEQUIM (Reuters) - A China visou nesta segunda-feira a holandesa FrieslandCampina e empresas francesas e italianas em uma investigação antissubsídios sobre as importações de laticínios da União Europeia, após parlamentares desses países votarem a favor de tarifas sobre veículos elétricos chineses.

A segunda maior economia do mundo começou a investigação sobre as importações de alguns queijos, leite e creme da União Europeia em agosto.

Os detalhes da investigação foram divulgados após os membros da UE, em 4 de outubro, votarem a favor da imposição de tarifas de até 45% sobre os veículos elétricos importados da China.

Itália, França e Holanda votaram a favor das tarifas, enquanto a Bélgica se absteve.

O Ministério do Comércio da China disse que usará amostras coletadas da Elvi (França) Co. (ELVIR), FrieslandCampina Nederland B.V., FrieslandCampina Belgium N.V. e da empresa italiana Sterilgarda Alimenti SPA em sua investigação.

As empresas foram selecionadas com base no volume de exportação, na estrutura do produto e na distribuição geográfica, afirmou o ministério em um comunicado.

A Comissão Europeia lançou uma contestação na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra a investigação da China, a primeira vez que tomou uma medida como essa no início de uma investigação, em vez de esperar que ela resultasse em medidas comerciais contra o bloco.

A UE foi a segunda maior fonte de produtos lácteos da China, atrás apenas da Nova Zelândia, de acordo com dados da alfândega chinesa.

O bloco exportou 1,7 bilhão de euros em produtos lácteos para a China em 2023, de acordo com dados da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Comissão Europeia, que citou o Eurostat.