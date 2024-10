Cardeal se reúne com ministro russo em nova missão do Vaticano

MOSCOU, 14 OUT (ANSA) - O cardeal Matteo Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana (CEI), se encontrou nesta segunda-feira (14) em Moscou com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov.

De acordo com o governo russo, o político discutiu com o religioso italiano a "cooperação na esfera humanitária no contexto do conflito na Ucrânia" e outras questões do cenário internacional.

O Ministério das Relações Exteriores ainda destacou o "desenvolvimento construtivo do diálogo entre a Rússia e o Vaticano".

Já o diretor da Sala de Imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, mencionou que Zuppi visitou Moscou para "avaliar novos esforços para encorajar o reencontro familiar das crianças ucranianas e a troca de prisioneiros".

Nas redes sociais, o ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, elogiou os esforços diplomáticos e humanitários do cardeal, principalmente pelo religioso "trabalhar pela paz de forma silenciosa e eficaz".

Zuppi foi enviado para a Rússia pelo papa Francisco no âmbito de uma nova missão humanitária do Vaticano para o conflito entre Rússia e Ucrânia. (ANSA).

