BYD Yuan Pro: como anda e quanto custa o SUV elétrico mais barato do Brasil

Na edição desta semana do programa Carona, o apresentador Jorge Moraes avalia o novo BYD Yuan Pro, o SUV elétrico mais barato do Brasil.

Com preço sugerido de R$ 192.800, o lançamento da BYD é menor, mais simples e tem baterias menores do que o seu "irmão maior" Yuan Plus - que tem preço sugerido de R$ 235.800.

Medindo 4,3 m de comprimento e 2,62 m de distância entre-eixos, o Yuan Pro tem design exclusivo e é comercializado com baterias de 45,1 kWh, que proporcionam autonomia de 250 km no ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

No ciclo WLTP (europeu), o alcance com uma carga completa das baterias chega a 320 km.

A potência é de 177 cv e o torque, de 29,6 kgm - contra 204 cv e 31,6 kgfm do Yuan Plus. A BYD divulga que a variante Pro do SUV elétrico acelera de zero a 100 km/h em 7,9 segundos, ante 7,3 segundos da opção com o sobrenome Plus.

Por dentro, o lançamento da BYD traz com acabamento, com destaque para o painel digital de 8,8 polegadas e para a central multimídia com tela giratória de 12,8 polegadas.

Tanque quase vazio traz problemas

Rodar regularmente com o tanque na reserva traz riscos que vão muito além da pane seca Imagem: Pixabay

No quadro Autosserviço, Moraes alerta para os perigos de rodar regularmente com o tanque na reserva.

Um dos problemas é o risco de faltar combustível, a chamada "pane seca": trata-se de uma infração de trânsito de natureza média, que prevê multa de R$ 130,16, mais quatro pontos no prontuário da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Outros perigos são de natureza técnica. Conforme o consultor Marcelo Silva, tanque quase vazio sobrecarrega a bomba de combustível, que necessita do líquido para o respectivo arrefecimento.

Pouco combustível também pode liberar sujeira presente no fundo do tanque, que pode entupir o filtro da bomba, elevando a chance de a peça deixar de funcionar. Dependendo do caso, o reparo da peça pode custar mais do que R$ 2.000.

VW Golf GTI volta em 2025

VW anunciou na semana passada que o Golf GTI retorna ao Brasil; exemplar apareceu no Rock in Rio Imagem: Divulgação

O Carona também destaca a volta do VW Golf GTI ao mercado brasileiro em 2025, confirmada pela Volkswagen no último dia 8 de outubro.

Fora de linha no país desde 2019, o GTI foi exposto no mês passado no Rock in Rio, evento do qual a Volks foi patrocinadora, e um exemplar foi mostrado à imprensa especializada na sede da Volkswagem em São Bernardo do Campo (SP).

Jorge Moraes explica que o Golf GTI que será vendido aqui é o mais recente, trazendo a reestilização e as atualizações tecnológicas que a oitava geração do hatch médio recebeu em 2023 na Europa.

Preço e equipamentos do modelo a ser comercializado em nosso país a partir do ano que vem ainda são desconhecidos, mas já sabemos que o GTI virá equipado com o conhecido motor 2.0 TSI turbo a gasolina, ajustado para entregar 265 cv de potência e 37,7 kgfm de torque.

Com transmissão automatizada de dupla embreagem e sete marchas, a aceleração de zero a 100 km/h acontece em apenas 5,9 segundos, enquanto a velocidade máxima é limitada a 250 km/h - de acordo com a fabricante.

O exemplar que a VW exibiu para a imprensa especializada traz os tradicionais bancos de tecido xadrez, rodas de liga leve de 19 polegadas e central multimídia de 12,9 polegadas.

Buggy elétrico em Noronha

Buggy elétrico eION Power será disponibilizado para aluguel na ilha de Fernando de Noronha (PE) Imagem: Divulgação

Diretamente de Recife (PE), Morais conta, ainda, como é o buggy 100% elétrico eION Power, desenvolvido no Brasil e que será utilizado em Fernando de Noronha, ilha do estado Pernambucano.

Com carroceria de fibra de vidro, cerca de 100 km de autonomia e 70 km/h de velocidade máxima, o buggy traz tecnologia de empresas brasileiras, como a gaúcha FuelTech, e será disponibilizado para locação em Noronha.

Desenvolvido pela startup eION, o veículo teve desenvolvimento em parceria com a empresa de geração e distribuição de energia elétrica Neoenergia e seu uso em

Fernando de Noronha faz parte das ações do projeto Trilha Verde, do Governo de Pernambuco.

Por fim, no quadro Fala Carona, Jorge Moraes tira dúvidas da audiência e antecipa novidades do mercado automotivo.

