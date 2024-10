Bolsas da Europa operam sem força em meio a desânimo com China e à espera do BCE

Por Sergio Caldas

São Paulo, 14/10/2024 - As bolsas europeias operam mistas e sem força na manhã desta segunda-feira, após uma atualização sobre estímulos na China falhar em animar os investidores e em uma semana que trará nova decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE).

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha baixa marginal de 0,04%, a 521,76 pontos.

Em aguardada coletiva de imprensa, o ministro de Finanças da China, Lan Foan, disse no fim de semana que Pequim está considerando formas adicionais de alavancar a segunda maior economia do mundo, mas não forneceu detalhes sobre um grande plano de estímulos.

No horário acima, ações de gigantes europeus do setor de luxo como LVMH, Hermès e Kering - que têm forte exposição à China - caíam entre 2% e quase 4% em Paris.

Mais adiante, na quinta-feira (17), a atenção vai se voltar para a reunião de política monetária do BCE, que poderá cortar suas principais taxas de juros pela terceira vez este ano, como sugeriram alguns de seus dirigentes nas últimas semanas. Há dúvidas, porém, sobre a capacidade da inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro de se manter em torno da meta de 2% do BCE de forma sustentável.

Às 6h42 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,08% e a de Paris recuava 0,42%, enquanto a de Frankfurt subia 0,16%. Já as de Milão e Madri avançavam 0,23% e 0,31%, respectivamente, e a de Lisboa cedia 0,41%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com