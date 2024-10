Bolsa fecha em alta e dólar cai com China e rumores de contenção de gastos

A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta nesta segunda-feira (14). Depois de oscilar na primeira metade do pregão, o Ibovespa terminou o dia com ganhos de 0,78%, indo a 131.005 pontos, repercutindo a injeção de dinheiro na economia chinesa e a informação de que o governo prepara medidas de contenção de gastos.

O dólar terminou o dia em baixa de 0,58%, indo a R$ 5,582. O dólar turismo ficou em R$ 5,79.

O que aconteceu

A Bolsa iniciou o dia com a notícia da emissão, pelo governo chinês, de 2,3 trilhões de yuans (cerca de US$ 325 bilhões). A emissão será feita em novos títulos especiais nos próximos três meses. Isso quer dizer que o governo vai injetar dinheiro na economia para fortalecer o sistema bancário, consolidar o mercado imobiliário e aliviar a dívida dos governos locais, como parte de um dos maiores pacotes de estímulos dos últimos anos.

O que o governo local quer é espantar a prostração econômica chinesa e alcançar a meta de crescimento para este ano de 5%. Com o pacote, o mercado passou a acreditar nessa possibilidade. O Goldman Sachs, por exemplo, divulgou que elevou a previsão do PIB (Produto Interno Bruto) da China este ano de 4,7% para 4,9%.

Mas ainda faltou detalhar mais. "Essa falta de detalhes frustrou um pouco o mercado. Os valores até agora vieram muito abaixo do esperado, o que mostra que o governo Chinês deve vir com pacotes econômicos mais robustos pensando no setor interno para superar a deflação", diz Hemelin Mendonça, especialista em mercado de capitais e sócia da AVG Capital. A economia chinesa é importante para o Brasil porque o país é o maior comprador das exportações brasileiras.

Por isso o pacote não foi suficiente para dar tração ao Ibovespa. Além disso, dados sobre a balança comercial do país oriental divulgados nesta segunda esfriaram os ânimos. As importações chinesas cresceram só 0,3% em setembro em relação ao mesmo mês de 2023. O dado mostra uma perda de ritmo em relação ao aumento de 0,5% de agosto. O mercado esperava avanço de 2%.

Virada

No início da tarde, entretanto, o índice da Bolsa brasileira firmou em alta com a notícia sobre uma possível contenção de gastos em Brasília. Um projeto de contenção de gastos obrigatórios deve ser apresentado após o segundo turno das eleições municipais, conforme informação divulgada pela agência Reuters, que cita duas fontes do Ministério da Fazenda. Após fazer a revisão administrativa de cadastros de benefícios sociais e iniciar o combate a fraudes, o governo agora dará novos passos com iniciativas que demandam aprovação do Congresso, disse uma das fontes.

Petróleo

Hoje, o petróleo fechou em baixa. O WTI caiu 2,28% para US$ 73,83 o barril e o Brent, 2% para US$ 77,46 o barril. A queda foi influenciada, em primeiro lugar, pela divulgação do relatório da Opep de projeções para demanda para 2024 e 2025.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reduziu suas projeções de consumo. O cartel sinalizou para o mercado que o crescimento da demanda global por petróleo e derivados deve seguir enfrentando uma desaceleração. "A China também continua tendo bastante destaque para explicar a desaceleração do crescimento da demanda por petróleo neste ano e provavelmente no ano que vem", diz Isabela Garcia, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

PIB do BC

O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado o PIB do Banco Central, teve avanço de 0,2% em agosto. Isso na comparação com julho, conforme o dado divulgado hoje pelo BC. A expectativa do mercado era de estabilidade.

Mais juros?

O crescimento é um indicativo positivo da recuperação econômica no Brasil. É o que diz Jefferson Laatus, chefe-estrategista do grupo Laatus. "No entanto, essa expansão precisa ser acompanhada com cautela, pois pode pressionar a inflação, levando o Banco Central a adotar uma postura mais rígida na política monetária", acrescenta ele.

Feriado nos EUA

Nos Estados Unidos, foi feriado de Columbus Day. Com isso, as movimentações de aplicações no Tesouro Americano permaneceram fechadas. Mas as Bolsas americanas funcionaram.