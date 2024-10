Boeing enviará avisos de demissão para milhares de trabalhadores em novembro, diz sindicato

SEATTLE (Reuters) - A Boeing enviará em novembro avisos prévios de demissão para milhares de trabalhadores, afirmaram um porta-voz do sindicato de engenheiros e uma fonte do setor nesta segunda-feira.

A companhia anunciou na semana passada plano de corte de 17 mil funcionários.

As notificações, que dão aos trabalhadores um aviso prévio de 60 dias antes do término do contrato de trabalho, serão emitidas para milhares de funcionários da divisão de aviação comercial da Boeing, que deixarão a empresa em meados de janeiro, disse à Reuters uma fonte familiarizada com o assunto.

