Hidrata os lábios e fixa bem: batom Payot de R$ 40 não sai da minha bolsa

Ter os lábios hidratados é a vontade de muita gente, e claro que comigo não é diferente. E como sempre gostei de dar uma corzinha na boca, queria juntar os dois desejos em um só: um batom que hidrate e dure por horas.

Foi buscando essa dupla que cheguei até o batom hidratante da Payot. Segundo a marca, o produto contém ativos como óleo de Jojoba, vitamina E e ácido hialurônico que juntos proporcionam uma hidratação intensa nos lábios. Abaixo veja o que eu achei do produto e para quem eu indico.

O que ele tem de bom

Textura hidratante. O batom tem boa textura, espalha fácil e não craquela. Por ser cremoso é possível sentir a boca mais hidratada durante o uso e não fica aquela sensação de lábios grudentos. O acabamento dele é acetinado, mas não tem brilho intenso.

Fácil aplicação. É bastante pigmentado e só de encostar de leve, a cor já transfere. Com uma aplicação já é possível preencher todo o lábio, mas para quem gosta da cor mais marcante eu indico passar duas camadas do batom.

Fixação. O batom tem boa fixação e dura em torno de quatro horas nos meus lábios. Mesmo tomando água nesse período percebo que a pigmentação permanece, porém um pouco mais fraca.

Cruelty-Free. Segundo a fabricante, o produto é vegano e não é testado em animais em nenhuma etapa da fabricação. Ultimamente esse fator tem tido bastante relevância nas minhas escolhas de produtos.

Embalagem. Acho a embalagem do batom elegante e considero um charme à parte. Dá para deixar o batom exposto na bancada de maquiagem.

Pontos de atenção

O principal ponto de atenção para mim é que por ser um batom bem cremoso a duração dele acaba sendo um pouco menor do que alguns modelos matte. Usando quase todos os dias, o meu dura em torno de três meses.

Quem pode gostar

Eu indico esse produto para quem gosta de manter os lábios hidratados e com cor. A que escolhi foi a Rose e considero ele um batom indispensável, dá para carrega-lo na bolsa e usar tanto no dia a dia quanto em eventos de trabalho.

O que mudou para mim

Com o uso diário desse batom senti que meus lábios estão mais hidratados e uniformes. Ele tem uma variedade boa de cores o que facilita combinar com o tom de pele.

Por ter uma boa pigmentação e fixação, acho ele bem prático já que não preciso me preocupar em ficar retocando.

