Bigster: como é o 'Duster grandão' apresentado no Salão de Paris

Marca do grupo Renault e responsável por modelos conhecidos dos brasileiros, como Sandero e Duster, a romena Dacia aproveitou o Salão do Automóvel de Paris para exibir pela primeira vez seu SUV médio Bigster.

O modelo chegou a ser especulado como possível base para o novo utilitário que a marca francesa tem desenvolvido para o mercado brasileiro e que deve chegar em 2025 - oficialmente a Renault nega que o Bigster possa ser vendido por aqui.

Como é o Bigster

Imagem: Daniel Neves/UOL

O modelo conceito levantava a expectativa para um modelo de sete lugares, mas o de produção trouxe apenas cinco.

As dimensões são maiores que as do Duster, trazendo 4,57 m de comprimento, 1,71 m de altura e 1,81 m de largura. O entre-eixos é de 2,7 m e o porta-malas entrega 667 l.

No mercado europeu, chega com motor 1.2 turbo a gasolina combinado a um propulsor híbrido leve, que oferece 140 cv e câmbio manual de seis marchas. Por lá, há ainda opção movida a gás liquefeito de petróleo (GLP).

Imagem: Daniel Neves/UOL

Há ainda opção híbrida plug-in com dois motores elétricos, motor 1.8 e câmbio automático. Nesse caso, a potência é de 155 cv. Entre os equipamentos, destaque para painel digital de 10'' nas opções mais caras, central multimídia de 10,11'', controle de cruzeiro adaptativo, ar-condicionado de duas zonas, carregador sem fio e abertura elétrica do porta-malas.

E o Brasil? Apesar de trabalhar em um novo SUV médio para o mercado brasileiro em 2025, a Renault nega que o Bigster esteja no radar. A marca afirma que se tratará de um projeto inédito híbrido flex, que se posicionará acima de Kardian e Duster.

