Base da PM em área do PCC que concentrou Operação Verão é atacada a tiros

Uma base da PM no Guarujá, litoral de São Paulo, foi atacada a tiros na manhã de hoje por atiradores em duas motos.

O que aconteceu

Unidade da PM alvo de ataque fica em área dominada pelo PCC. A base da corporação alvo do atentado fica na Vila Zilda, região sob a influência do crime organizado, segundo fontes nas forças de segurança. Após os tiros, PMs passaram a fazer buscas no local para identificar os suspeitos de envolvimento na ação.

Região concentrou ações da Operação Verão em 2023. No ano passado, em pouco mais de dois meses, ação policial no litoral de São Paulo deixou 28 pessoas mortas. Justiça tornou oito PMs réus por homicídios durante esse período.

Ataque ocorre um mês após PCC planejar ataques a policiais penais. O MP confirma a apreensão dos bilhetes no sistema prisional e está checando a veracidade ou não do conteúdo do "salve", como é chamado o recado para faccionados em liberdade. A informação foi divulgada por Josmar Jozino, colunista do UOL.