Band Debate para prefeito de SP hoje (14): veja horário e regras do evento

A Band realiza nesta segunda-feira (14), às 22h35, o primeiro debate televisivo do segundo turno para a Prefeitura de São Paulo. O evento será transmitido ao vivo pela TV aberta, TV fechada (BandNews TV), além das rádios Bandeirantes e BandNews FM. Também estará disponível online pelo Bandplay e no site Band.com.br.

Como será o debate da Band?

Ambos os candidatos, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, confirmaram presença. Nunes, que não compareceu ao debate anterior realizado pela CBN/O Globo/Valor Econômico na quarta-feira (10), garantiu sua participação no evento da Band.

O formato será de "banco de tempo", onde cada candidato terá 15 minutos em dois blocos para administrar livremente entre perguntas e respostas. Além disso, haverá um bloco com perguntas feitas por jornalistas do Grupo Bandeirantes.

As regras do debate foram acordadas com as campanhas dos candidatos. Está proibido o uso de material de campanha no estúdio, e foi estipulado um número limitado de aliados e assessores presentes. Caso algum candidato não compareça, será colocada uma cadeira vazia no palco com seu nome.

Alguns aspectos do debate serão sorteados, como a posição dos candidatos no palco e a ordem das falas, definidos horas antes do início.

Calendário de debates do segundo turno em SP

TV Bandeirantes: 14 de outubro, às 22h35

UOL/Folha de S.Paulo/RedeTV!: 17 de outubro, às 10h

TV Record: 19 de outubro, às 21h

TV Globo: 25 de outubro, às 22h

O cronograma preliminar está sujeito a confirmação ou mudanças pelas equipes dos candidatos ou pelas emissoras e organizadores.