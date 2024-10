Homem mata segurança e atira em criança ao tentar fugir de bar sem pagar

Um segurança de um bar morreu e outras quatro pessoas foram baleadas no Distrito Federal na noite do domingo (13).

O que aconteceu

Autor dos disparos teria tentado sair do bar sem pagar a conta e atirou ao ser barrado pelo segurança. A informação foi dada por testemunhas à Polícia Civil. O crime aconteceu em Riacho Fundo II.

Entre as pessoas feridas está uma criança de 10 anos, que foi baleada na cabeça. Outras três mulheres foram atingidas por tiros, uma delas de raspão. Elas não correm risco de morte, mas a criança segue internada na UTI de um hospital local.

Segurança que morreu tinha 23 anos. Ele não teve identidade divulgada pela polícia.

Outro segurança do bar, que não revistou o homem armado, foi preso em flagrante. Segundo a PCDF, ele "faltou com o dever de vigilância" e é considerado partícipe no homicídio do colega e nas quatro tentativas de homicídio no local.

Suspeito do crime ainda não foi preso. A 29ª DP, responsável pelas investigações do caso, informou que "prossegue em diligências a fim de prender o atirador".