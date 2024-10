Ataque israelense deixa 18 mortos no norte do Líbano, segundo a Cruz Vermelha

Dezoito pessoas morreram em um ataque israelense contra uma localidade do norte do Líbano, informou a Cruz Vermelha local, enquanto o Ministério da Saúde anunciou que prosseguem as tarefas de resgate.

Esta foi a primeira vez que Aito, uma localidade em uma região montanhosa de maioria cristã, foi alvo de um ataque desde o início da campanha militar israelense contra o movimento Hezbollah, em 23 de setembro. O ataque teve um apartamento como alvo, segundo a agência nacional libanesa de notícias ANI.

Um fotógrafo da AFP viu restos humanos em frente ao prédio, localizado na entrada do povoado e que ficou completamente destruído.

O Exército libanês cercou o local, onde um incêndio foi declarado.

Um bombardeio israelense contra uma localidade ao norte de Beirute, também nos arredores dos redutos do Hezbollah, deixou 16 mortos no sábado, segundo o Ministério da Saúde.

Outras seis pessoas morreram fora das áreas habitualmente consideradas redutos da milícia pró-iraniana, inclusive duas em uma casa em Deir bella "onde havia deslocados do sul" do país, reduto do Hezbollah, segundo a ANI.

Depois de ter enfraquecido o Hamas em Gaza, Israel deslocou a maior parte de suas operações para o Líbano e afirma que o objetivo é permitir o retorno de cerca de 60 mil israelenses deslocados do norte do país pelos disparos de projéteis do grupo islamista.

As operações, iniciadas em 23 de setembro, deixaram desde então mais de 1.300 mortos no Líbano, segundo uma contagem da AFP, e cerca de 700 mil deslocados, segundo a ONU.

