Ataque de Israel mata 18 em vilarejo cristão no Líbano

BEIRUTE, 14 OUT (ANSA) - A Cruz Vermelha do Líbano afirmou nesta segunda-feira (14) que pelo menos 18 pessoas morreram em um ataque israelense contra um vilarejo de maioria cristã no norte do Líbano.

O bombardeio atingiu o povoado de Aitou, localidade de pouco mais de mil habitantes, quase todos eles católicos maronitas.

É a primeira vez desde o início da atual ofensiva israelense contra o Hezbollah, aliado do Hamas, em meados de setembro, que um ataque de Tel Aviv mira um vilarejo cristão no norte do Líbano, distante dos redutos do grupo xiita, mais concentrados no sul do país árabe e na periferia de Beirute.

Ainda segundo a Cruz Vermelha, o ataque também deixou quatro feridos. Pouco antes, o Ministério da Saúde libanês havia falado em nove mortes em um bombardeio israelense no norte, enquanto a agência de notícias oficial do país publicou que uma bomba acertou um "apartamento residencial" na região.

O atual conflito entre Israel e Hezbollah já deixou mais de 2 mil mortos no Líbano em pouco menos de um mês, e Israel conseguiu eliminar a maior parte do comando do grupo xiita, incluindo o líder Hassan Nasrallah. (ANSA).

