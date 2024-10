Após título em Xangai, Sinner garante terminar o ano em 1º no ranking

Campeão do Masters 1000 de Xangai no domingo, ao derrotar Novak Djokovic na final, o italiano Janik Sinner garantiu terminar o ano como número 1 do mundo pela primeira vez em sua carreira.

Sinner também ampliou a diferença de pontos em relação aos seus principais perseguidores, o espanhol Carlos Alcaraz e o alemão Alexander Zverev, segundo e terceiro no ranking publicado nesta segunda-feira (14) pela ATP.

Djokovic, que ainda não venceu um torneio do circuito em 2024, o 100º de sua carreira, está em quarto lugar, à frente do russo Daniil Medvedev.

O americano Taylor Fritz, semifinalista em Xangai, onde perdeu para Djokovic, supera o russo Andrey Rublev e já é sexto no ranking.

A maior queda da semana foi a do polonês Hubert Hurkacz, que passou do 8º para o 12º lugar depois de não ter conseguido defender o título conquistado em 2023 no torneio chinês. Ele não conseguiu disputar esta edição devido a uma lesão.

Entre os tenistas brasileiros, Thiago Seyboth Wild subiu oito posições no ranking e é 80º. Já Thiago Monteiro caiu onze e está agora em 88º.

--- Ranking da ATP desta segunda-feira, 14 de outubro:

1. Jannik Sinner (ITA) 11.920 ptos

2. Carlos Alcaraz (ESP) 7.120

3. Alexander Zverev (ALE) 6.795

4. Novak Djokovic (SRB) 6.210

5. Daniil Medvedev (RUS) 5.530

6. Taylor Fritz (EUA) 4.415 (+1)

7. Andrey Rublev (RUS) 4.110 (-1)

8. Casper Ruud (NOR) 3.885 (+1)

9. Alex De Minaur (AUS) 3.610 (+2)

10. Grigor Dimitrov (BUL) 3.580

11. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.445 (+1)

12. Hubert Hurkacz (POL) 3.060 (-4)

13. Tommy Paul (EUA) 3.055

14. Holger Rune (DIN) 2.985

15. Frances Tiafoe (EUA) 2.600 (+2)

16. Ugo Humbert (FRA) 2.515 (-1)

17. Ben Shelton (EUA) 2.500 (-1)

18. Lorenzo Musetti (ITA) 2.425

19. Jack Draper (GBR) 2.320 (+1)

20. Arthur Fils (FRA) 2.215 (+1)

