Alckmin sobre apagão em São Paulo: É preciso apurar responsabilidade da Enel

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), disse nesta segunda-feira que é necessário apurar a responsabilidade da Enel no apagão que atinge bairros de São Paulo e da Região Metropolitana desde a sexta-feira, 11.

Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, Alckmin afirmou que cabe à Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp), com delegação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), apurar o que aconteceu. "A Controladoria-Geral da União (CGU) vai acompanhar a Aneel e a Advocacia-Geral da União (AGU) vai exigir indenização daqueles que foram prejudicados", disse o vice-presidente.

Alckmin afirmou ainda que é necessário que as concessionários do setor se preparem para as mudanças climáticas, com equipes maiores e atendimento de emergência. O vice-presidente também sugeriu que a Enel poderá até perder a concessão, a depender da apuração do caso.