Alckmin: Se resultado de legalização das bets não for bom, elas devem ser proibidas

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), citou a possibilidade de veto às casas de apostas no Brasil, caso a regulamentação do setor não surta efeito. "Se o resultado da legalização das bets não for bom, elas devem ser proibidas", disse Alckmin, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, nesta segunda-feira.

Segundo o vice-presidente, o bom funcionamento das bets passa pela proibição do uso de cartão de crédito e da publicidade enganosa. "Celular e jogo é um perigo. A preocupação é com vício de jogo. O vício não é ganhar, é jogar", afirmou.