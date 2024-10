Alckmin: Estive hoje com Mercadante, LCD deve estar sendo lançada em questão de semanas

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira, 14, que a LCD (Letra de Crédito do Desenvolvimento) deverá ser publicada em algumas semanas. "Estive com o Aloizio Mercadante e ele me falou que a LCD deve estar sendo lançada em questão de semanas", afirmou, sobre encontro com o presidente do BNDES.

Alckmin participou da cerimônia de posse do novo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Luiz Césio Caetano, numa casa de eventos, na zona central do Rio. Em discurso, o vice-presidente e ministro disse que o governo está trabalhando para "potencializar a depreciação acelerada".

"A indústria vive um bom momento, estamos chegando a 84% de atividade da capacidade instalada. Vai precisar ampliar", disse, lembrando que a redução do prazo do mecanismo de depreciação acelerada favorece a compra de máquinas e equipamentos para a renovação do parque fabril.

O vice-presidente lembrou que o PIB avançou 1,4% no segundo trimestre, enquanto a indústria registrou 1,8%. "É a indústria que vai fazer a diferença no crescimento do PIB neste ano."