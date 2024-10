Ainda se exige redução gradual da taxa de política ao longo do próximo ano, diz membro do Fed

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Christopher Waller, afirmou que tem como base a visão de que a condição da economia dos Estados Unidos ainda exige a redução gradual da taxa de política ao longo do próximo ano.

"A taxa mediana para os participantes do FOMC no final de 2025 é de 3,4%, então a maioria dos meus colegas também espera reduzir a política ao longo do próximo ano. Há menos certeza sobre o ponto final", disse.

Waller citou que o nível mediano estimado de longo prazo da taxa dos Fed Funds no resumo de projeções econômicas (SEP, na sigla em inglês) do comitê é de 2,9%, mas com uma dispersão bastante ampla, variando de 2,4% a 3,8%.

"Embora muita atenção seja dada ao tamanho dos cortes nas próximas reuniões ou duas, acho que a mensagem maior do SEP é que há uma extensão considerável de acomodação política a ser removida e, se a economia continuar em seu ponto ideal atual, isso acontecerá gradualmente", disse Waller em texto preparado para conferência patrocinada pela Hoover Institution, da Universidade de Stanford.