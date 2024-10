Ações chinesas desaceleram ganhos com otimismo menor por estímulo econômico

Por Samuel Shen e Tom Westbrook

XANGAI/CINGAPURA (Reuters) - Os índices acionários da China avançaram nesta segunda-feira impulsionados pelas promessas de estímulo econômico de Pequim, o que elevou as ações do setor imobiliário, embora sem repetir a euforia do final do mês passado enquanto investidores aguardam mais dados econômicos e a resposta das autoridades.

O índice SSEC, de Xangai, fechou em alta de 2,07% e o CSI300 subiu 1,91%, com os papéis da China continental acrescentando mais de 230 bilhões de dólares em valor de mercado.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,75%.

Os mercados financeiros da China têm demonstrado grande volatilidade e os volumes de negociação têm recuado de níveis recordes desde o final de setembro, quando uma série de cortes de taxas e anúncios aumentaram as expectativas por um grande esforço do governo para impulsionar a economia.

Em uma coletiva de imprensa no sábado, o ministro das Finanças, Lan Foan, reiterou os planos de ajuda, prometendo aumentar a dívida do governo e usar os recursos para impulsionar o crescimento.

Embora ele não tenha explicitado exatamente quanto o governo gastará ou com que velocidade, seu tom foi suficiente para manter os mercados amplamente otimistas e as ações do setor imobiliário, em particular, subiram em Hong Kong e na China continental.

"O governo chinês está jogando a longo prazo", disse Joseph Lai, diretor de investimentos da Ox Capital.

"Agora há determinação e um impulso para proporcionar um crescimento estável para a economia. Nesse sentido, isso é melhor do que o governo divulgar um número para agradar as pessoas nos próximos dois meses."

