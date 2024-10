4 sinais de que seu treino está dando resultados e quando mudar

Você começou a se exercitar e está animado para cumprir as metas fitness que traçou para este ano. Mas, apesar de toda a suadeira na academia ou no parque, ainda fica em dúvida se realmente está no caminho certo para conseguir os tão sonhados resultados. Esse cenário parece familiar?

A seguir, veja como reconhecer os principais sinais de que o treino está, sim, funcionando.

1. Dor muscular tardia

Um treino não precisa deixar você todo dolorido no dia seguinte para ser eficiente. No entanto, principalmente em iniciantes, sentir desconforto em algumas partes do corpo é um bom indicativo de que seu organismo foi tirado da zona de conforto e os músculos foram submetidos a um estresse positivo para o ganho de força ou resistência.

Geralmente, a dor muscular tardia ocorre a partir de oito horas após o exercício, aumentando a intensidade nas primeiras 24 horas e permanecendo até 72 horas. Vale lembrar que se as dores persistirem ou forem muito fortes, é indicado procurar um médico, pois há chances de ter ocorrido alguma lesão.

Perceber que as dores diminuem conforme as semanas passam também é um bom sinal, pois significa que o corpo começou a se adaptar aos movimentos. Após 30 a 60 dias realizando os mesmos exercícios, vale conversar com seu treinador para uma possível troca de treino — assim, o corpo não entra no platô e você continua conseguindo bons resultados.

2. O exercício ficou mais fácil

Imagem: Getty Images

Duas semanas se passaram e você percebe que já consegue correr a mesma distância em um tempo menor ou aumentar o peso no aparelho de musculação, levantando uma carga que antes parecia impossível de erguer. Esses são sinais que o treino está surtindo efeito, e sua força e resistência melhoraram.

Não se assuste se, após algum tempo, o aumento de carga ocorrer de forma mais lenta. Isso acontece por conta da adaptação neural, que após esse tempo de dois ou três meses, dá lugar ao processo de aumento de massa muscular, que é mais lento, e a elevação do peso tente a seguir o mesmo ritmo.

Nesse período, a forma como seu treinador organiza a sequência e tipos de exercícios será determinante para continuar a ganhar massa magra e evoluir.

3. Mudanças na forma corporal

Um dos principais motivos para começar uma nova modalidade de treino é provocar mudanças na aparência física, processo que ocorre principalmente por uma alteração na composição corporal.

Dois meses de treinamento regular já são suficientes para a maioria das pessoas notar mudanças como a perda de gordura e aumento da massa muscular, mas, dependendo da atividade e dos hábitos de vida, é possível que os resultados apareçam ainda antes.

É possível usar até alguns métodos caseiros para avaliar os resultados, como vestir uma roupa antes apertada após alguns meses de treino e ela ficar mais folgada, ou tirar fotos semanais de sunga ou biquíni (sempre com a mesma peça), para comparações futuras.

4. Melhora do sono

Imagem: Niels Zee/ Unsplash

Ao praticar exercícios físicos, nosso corpo libera substâncias que nos dão a sensação de prazer, como a serotonina. Ao longo do dia, e principalmente ao anoitecer, ela é convertida em melatonina, hormônio que regula atividade do sono, ajudando a ter uma noite de descanso de melhor qualidade.

Além disso, os hormônios produzidos com a atividade física vão melhorar seu humor, bem-estar e ajudar a despachar o estresse, o que contribui para você relaxar no fim do dia e capotar na cama. Algumas substâncias também aumentam a disposição no dia a dia. Bons motivos para continuar focado, não é mesmo?

Quando é hora de mudar?

De forma geral, a troca de treino deve acontecer a cada quatro ou oito semanas, mas esse ciclo vai depender da sua frequência na academia e da estratégia que o professor planejou para você. Outro indicador de que chegou o momento de mudar o treino é quando você percebe que os exercícios estão ficando fáceis demais.

A mudança também pode acontecer quando você já alcançou um objetivo e agora quer buscar uma nova meta. Por exemplo, se antes o foco era perder gordura e agora você deseja desenvolver músculos, é hora de repensar o planejamento e mudar a rotina dos exercícios.

A alteração dos estímulos pode ser feita de diversas formas, por isso deve sempre ser realizada por um educador físico. As alternativas vão desde trocar os exercícios ou somente a carga, o número de repetições, a série, o período de descanso e até a velocidade de execução dos movimentos.

Mesmo que mudanças periódicas de treino sejam fundamentais para transformar seu corpo e manter a disposição para ir à academia, fazer alterações a todo momento não é o melhor caminho. Isso porque os músculos precisam de tempo para se adaptar ao estímulo.

*Com informações de reportagens publicadas em 01/02/2019 e 11/12/2018