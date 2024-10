Unifil afirma que tanques israelenses entraram em um de seus postos no Líbano

As forças de manutenção da paz da ONU no Líbano (Unifil) afirmaram que dois tanques israelenses entraram "à força" neste domingo (13) em uma das suas posições perto da fronteira entre os dois países, palco de combates entre tropas israelenses e milicianos do Hezbollah.

"Por volta das 04h30, quando as forças de manutenção da paz estavam nos abrigos, dois tanques Merkava do exército israelense destruíram o portão principal e entraram na posição à força", permanecendo lá durante "cerca de 45 minutos", disse a Unifil em comunicado.

Duas horas depois, acrescenta, "os disparos geraram fumaça" que causou "irritações cutâneas e reações gastrointestinais em 15 capacetes azuis, que estão recebendo cuidados médicos".

