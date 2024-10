Trump diz ter falado recentemente com o primeiro-ministro israelense Netanyahu

Por Jasper Ward

WASHINGTON (Reuters) - O ex-presidente Donald Trump, candidato republicano ao cargo, disse que falou com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu há cerca de dois dias.

Trump foi questionado sobre quando foi a última vez que ele falou com o líder israelense durante uma entrevista à Fox News que foi ao ar no domingo.

“Tipo dois dias atrás e ele veio à minha casa na Flórida, Mar-a-Lago, com sua esposa, que era adorável", ele respondeu.

Trump se reuniu com Netanyahu em seu resort em Palm Beach, Flórida, em julho. Foi o primeiro encontro deles desde o fim da presidência de Trump.

O presidente dos EUA, Joe Biden, também falou com Netanyahu na semana passada em meio ao aumento da tensão com o Irã. A ligação de quarta-feira foi a primeira conversa conhecida entre os dois líderes desde agosto. Ela aconteceu em paralelo a forte escalada do conflito de Israel com o Irã e o Hezbollah libanês apoiado pelo Irã.

Trump chamou de "patética" a falta de conversas entre Biden e Netanyahu por quase dois meses.

"Posso lhe dizer que Bibi tem sido muito forte", disse Trump. "Ele não está ouvindo Biden"

As relações entre Biden e Netanyahu têm sido tensas, desgastadas pela forma como o líder israelense lidou com a guerra em Gaza e o conflito com o Hezbollah. Israel disse que prosseguirá com suas operações militares até que os israelenses estejam seguros.