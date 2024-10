SpaceX conclui teste bem-sucedido do foguete Starship

ROMA, 13 OUT (ANSA) - A SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, concluiu com sucesso o quinto teste de voo não tripulado do superfoguete Starship, projetado para futuras missões à Lua e Marte.

Os principais objetivos eram o retorno do "propulsor superpesado" ("Super Heavy Booster") à base de lançamento em Boca Chica, no Texas, Estados Unidos, e o pouso da cápsula no Oceano Índico, ambos alcançados.

O propulsor aterrissou na base sete minutos após o lançamento, enquanto a nave tocou as águas do Índico pouco mais de uma hora depois da decolagem.

"Pessoal, este é um dia para os livros de história da engenharia", disse um porta-voz da Space X. Esse é o segundo teste em que a cápsula pousa em segurança no mar, mas o primeiro em que o propulsor também retorna para a base de lançamento.

O objetivo de Musk é usar o Starship para levar seres humanos ao planeta Marte, mas a Nasa também aposta em uma versão modificada do veículo para realizar novos voos tripulados até a Lua ainda nesta década.

Ao todo, o superfoguete tem 121 metros de altura, enquanto seu propulsor é duas vezes mais potente que o Saturno V, usado nas missões Apolo nas décadas de 1960 e 1970. (ANSA).

