Sorvete deixa doente? Veja mitos e verdades sobre doenças respiratórias

Do UOL, em São Paulo

Assim que dá qualquer friozinho, mães já alertam seus filhos para vestirem um casaco. Mas será que ficar agasalhado impede mesmo o contágio da gripe? E tomar um chá quente? Será que ajuda? Ficar exposto ao ar condicionado provoca doenças respiratórias?

No inverno a incidência de problemas respiratórios aumenta. Isso acontece porque com a queda da temperatura as pessoas tendem a se aglomerar em ambientes fechados, o que facilita a transmissão de micro-organismos. É essa transmissão que provoca doenças e não o frio.

As crianças são as mais afetadas pelas doenças desencadeadas durante essa época do ano, já que elas ainda não têm defesas imunológicas resistentes. Ao longo da vida, vamos tendo várias infecções e esse repertório evita que peguemos a mesma outra vez. Dessa forma, adquirimos uma certa resistência que o bebezinho ainda não tem.

No caso do ar-condicionado não é a sensação de frio que ele produz que favorece a proliferação de doenças, mas o fato dele deixar o ar mais seco o que resseca a mucosa, responsável por defender o organismo da entrada de bactérias para os pulmões. O ar-condicionado, se estiver mal cuidado, vai acumular fungos e bactérias que podem provocar doenças

E o sorvete?

Tomar sorvete também não influencia no contágio de gripes e resfriados.

É muito comum se confundir doenças como faringite sinusite e rinite com resfriado e gripe. Mas essas duas últimas são transmitidas de uma pessoa para outra, não há como pegar essas doenças apenas pelo gelado de se tomar um sorvete.

Outro mito comum sobre doenças respiratórias é que quem sofre com esses problemas não pode praticar exercícios físicos. Mas as atividades fazem parte das recomendações médicas para melhorar a qualidade de vida do paciente.

Quem tem asma e pratica exercícios regularmente tende a controlar melhor as crises do que aquele que não pratica. A ressalva é que se o paciente é crônico e tem muita dificuldade pode precisar de atividades com orientação profissional para dosar os exercícios

Quanto ao chá e as bebidas quentes, não há comprovação de que eles auxiliem no combate à gripe ou a doenças respiratórias. No entanto, o vapor da bebida pode provocar uma redução no desconforto da congestão nasal.

Frio causa gripe? Não, mas pode facilitar

O frio pode facilitar infecções virais. Ele não age diretamente no sistema imunológico, mas pode funcionar como um gatilho importante.

Mas aquele casaco guardado que só sai do armário eventualmente pode ter efeito contrário à proteção esperada, caso não tenha passado por uma higienização adequada.

As gripes são causadas pelo vírus influenza. A coriza pode ser sinal de um resfriado, que também é uma doença respiratória e, frequentemente, é confundida com a gripe. O quadro é causado, entretanto, por vírus diferentes.

Fontes: virologista Celso Granato; pneumologistas Alberto Cukier, Paulo Henrique Feitosa e João Marcos Salge, e imunologista Fábio Castro.

*Com reportagem de junho de 2015 e maio de 2022.