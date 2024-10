Skate street: Giovanni Vianna é prata e Rayssa fica em 4º em Sidney

? Street League Skateboarding (@StreetLeague) October 13, 2024

A disputa feminina contou com a medalhista olímpica Rayssa Leal, que ficou fora do pódio. A vencedora foi a anfitriã Chloe Covell, que somou 31.8 pontos e completando o pódio ficaram as japonesas Liz Akama (29.1) e Funa Nakayama (27.4), que levaram prata e bronze, respectivamente. Rayssa (23.8) encerrou a competição em quarto lugar. terminou na quarta posição. A brasileira, bicampeã mundial do street, seguiu com chances de pódio até a última volta, mas acabou superada por Nakayama. que arrancou nota 8.7 na última apresentação, ficando na terceira posição.

A última etapa regular que pontua na Liga Mundial ocorrerá em Tóquio (Japão), em 23 de novembro. No momento, tanto Giovanni Vianna quanto Rayssa Leal têm condições de disputar o título mundial - o paulista lidera o ranking masculino e Rayssa ocupa a terceira posição no feminino.

A decisão da temporada 2024 do skate street, o Super Crown Championship, ocorrerá no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, nos dias 14 e 15 de dezembro.