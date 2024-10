Seleção dos EUA libera Pulisic de amistoso contra o México

Christian Pulisic, principal jogador da seleção dos Estados Unidos, o jovem Ricardo Pepi e outros três jogadores não viajarão a Guadalajara para o amistoso contra o México daqui a dois dias, informou a federação americana neste domingo (13).

Esses jogadores foram liberados como medida de prevenção pelo técnico Mauricio Pochettino, que estreou no comando do 'Team USA' no sábado, com vitória por 2 a 0 sobre o Panamá.

Pulisic, atacante do Milan, foi o destaque da partida em Austin (Texas) e deu a assistência para Yunus Musah abrir o placar.

O também atacante Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), autor do segundo gol, também no jogará na próxima terça-feira contra a seleção mexicana

Ou outros jogadores que deixarão a delegação americana são Weston McKennie (Juventus), que não enfrentou o Panamá, Zack Steffen (Colorado Rapids) e Marlon Fossey (Standard de Liège).

De acordo com a federação, a dispensa de Pulisic se deve à carga de minutos de jogo que ele acumulou no último mês, enquanto os demais jogadores sofrem com diferentes problemas físicos e retornarão a seus clubes para tratamento.

"Como dissemos, sempre vamos tomar decisões que sejam para o melhor dos jogadores e respeitem a relação que temos com seus clubes", disse Pochettino, que optou por não convocar nenhum substituto.

