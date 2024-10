Rússia anuncia tomada de mais uma cidade no leste da Ucrânia e tenta expulsar soldados da região de Kursk

O Exército russo anunciou neste domingo (13), a tomada de uma nova localidade no leste da Ucrânia, perto da cidade estratégica de Pokrovsk, onde as suas tropas têm avançado rapidamente há várias semanas. Aviões russos também bombardearam uma área perto de Kursk, em território russo, onde tropas ucranianas estavam concentradas.

O exército russo bombardeou o local em que as tropas de Kiev estavam posicionadas no oeste da Rússia, perto da região de Kursk. O comunicado do ministério da Defesa russo precisa que os ataques foram realizados por Caças Su-34. Não foram fornecidas mais informações sobre o impacto dessas operações, na fronteira da Ucrânia.

Em 6 de agosto, Kiev havia pegado Moscou de surpresa ao liderar uma incursão na região de Kursk, a primeira invasão no território russo desde a Segunda Guerra Mundial. Há mais de dois meses, o exército russo tenta reagir para expulsar os soldados ucranianos de seu território.

Mais cedo, Moscou afirmou que realizava operações ofensivas em dezenas de pontos nesta região.

Rússia toma cidade em ponto estratégico

O Ministério da Defesa russo afirmou ter capturado a aldeia de Mikhailivka, nas proximidades de Selydové, ao sul da importante cidade de Pokrovsk.

O local tem um cruzamento logístico estratégico para os militares ucranianos e abriga a única mina sob controle ucraniano de produção de coque, um tipo de carvão necessário para produzir aço.

Antes da ofensiva russa, cerca de 60 mil pessoas viviam em Pokrovsk. Após meses de combates, a maioria dos habitantes fugiu e a produção desse metal, essencial para a indústria militar e de cara importação, diminuiu.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, declarou na noite de sábado que a situação das tropas no leste da região de Donetsk, onde está localizada Pokrovsk, e no sul de Zaporijia era "muito difícil".

(Com AFP)