ONU diz que tanques israelenses invadiram base de forças de paz

Por James Mackenzie e Michelle Nichols

JERUSALÉM/NOVA YORK (Reuters) - As Nações Unidas afirmaram no domingo que tanques israelenses romperam os portões de uma base de sua força de manutenção da paz no sul do Líbano, a mais recente acusação de violações e ataques israelenses que foram denunciados pelos próprios aliados de Israel.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu às Nações Unidas que evacuassem as tropas da força de paz da sua Força Interina no Líbano (UNIFIL, na sigla em inglês) das áreas de combate no Líbano. Horas depois, a força relatou o que descreveu como outras violações israelenses, incluindo dois tanques Merkava israelenses que destruíram o portão principal de uma base e entraram à força antes do amanhecer.

Logo depois que os tanques saíram, projéteis explodiram a 100 metros de distância, liberando fumaça que se espalhou pela base e afetou funcionários da ONU, com 15 pessoas demandando tratamento, apesar de usarem máscaras de gás, disse a força. A organização não informou quem disparou os projéteis ou de que tipo de substância tóxica suspeitava.

Também acusou o exército israelense IDF de interromper um comboio de logística. Os militares israelenses não responderam imediatamente à declaração.

"Qualquer ataque deliberado às forças de paz é uma grave violação do direito humanitário internacional e da Resolução 1701", disse a força da ONU. "O mandato da UNIFIL prevê sua liberdade de movimento em sua área de operações, e qualquer restrição a isso é uma violação da Resolução 1701. Solicitamos uma explicação da IDF sobre essas violações chocantes"

Em sua declaração anterior dirigida ao secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, Netanyahu disse: "Chegou a hora de você retirar a UNIFIL das fortalezas do Hezbollah e das zonas de combate"

"As IDF solicitaram isso repetidamente e foram recusadas várias vezes, o que tem o efeito de fornecer escudos humanos aos terroristas do Hezbollah."

O grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irã, que Israel vem combatendo no terreno desde que lançou uma incursão no início deste mês, nega a acusação de Israel de que usa a proximidade das forças de paz como proteção.

O conflito entre Israel e os militantes do Hezbollah foi retomado há um ano, quando o grupo apoiado pelo Irã começou a lançar foguetes no norte de Israel em apoio ao Hamas no início da guerra de Gaza.

Cinco soldados da paz foram feridos em uma série de ataques nos últimos dias, a maioria atribuída pela UNIFIL às forças israelenses.

(Reportagem de Ahmed Tolba, Adam Makary e Hatem Maher no Cairo, Tala Ramadan em Dubai, James Mackenzie em Jerusalém e Laila Bassam em Beirute)