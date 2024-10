Megafoguete da SpaceX pousa com sucesso no Texas após lançamento de teste da Starship

A empresa SpaceX de Elon Musk conseguiu realizar neste domingo (13) uma manobra espetacular: alcançar o primeiro módulo de seu megafoguete Starship usando enormes braços mecânicos, em um novo voo de teste, uma novidade que pode representar um passo decisivo para a reutilização desse dispositivo peso pesado.

O feito foi comemorado pela empresa em sua conta X, após um vôo de cerca de nove minutos, em que o maior e mais potente foguete do mundo volta em segurança para a sua torre de lançamento.

A decolagem deste 5º voo de teste da Starship ocorreu às 7h25, horário local (9h25 em Brasília), da base espacial Starbase da empresa, no extremo sul do Texas, nos Estados Unidos.

O foguete é composto pelo primeiro estágio Super Heavy e, acima dele, pela Starship, que por extensão dá nome a todo o lançador.

Só o Super Heavy tem cerca de 70 metros de altura (o foguete completo tem 120 metros).

Mechazilla has caught the Super Heavy booster! pic.twitter.com/6R5YatSVJX ? SpaceX (@SpaceX) October 13, 2024

Ao final de seu desenvolvimento, os dois estágios do foguete devem ser recuperados e reaproveitados após cada voo. O objetivo é poder lançar mais veículos com mais rapidez e a um custo muito menor.

A empresa do bilionário Elon Musk pretende usar a Starship para colonizar Marte. O desenvolvimento da nave espacial também está sendo monitorado de perto pela NASA, que conta com ela para levar seus astronautas de volta à superfície da Lua.

Antes que o Super Heavy pudesse tocar o solo, braços mecânicos instalados na torre de lançamento, apelidados de "as varinhas", se fecharam sobre ele e o imobilizaram, como se pode ver nas imagens ao vivo do lançamento.

"Os engenheiros da SpaceX passaram anos se preparando para a tentativa de captura", escreveu a empresa antes do lançamento. "Dezenas de milhares de horas" foram dedicadas pelos técnicos "à criação da infraestrutura necessária para maximizar as nossas hipóteses de sucesso", acrescentou o fabricante.

A Starship, por sua vez, continuou o seu voo de retorno à Terra até aterrissar no Oceano Índico, após cerca de uma hora de voo, às 10h30 deste domingo (horário de Brasília).

Licença de voo

O desenvolvimento da Starship é realizado com o lançamento de protótipos sem carga, a fim de corrigir rapidamente os problemas encontrados em situações reais de voo.

Nas últimas semanas, a empresa reclamou abertamente da lentidão do regulador de aviação americano (FAA), responsável pelas autorizações de voos. "É preciso mais tempo para cumprir as formalidades administrativas necessárias para obter uma licença para lançar um foguete do que para projetar e construir o próprio equipamento", lamentou a empresa, em um raro e longo comunicado de imprensa, em setembro.

Elon Musk, que apoia ostensivamente o candidato republicano Donald Trump nas eleições presidenciais de 5 de novembro, apelou à demissão do chefe da FAA.

A SpaceX também combate acusações de poluição ambiental, particularmente ligadas à quantidade de água derramada durante cada lançamento da Starship, quando os motores são acionados, a fim de atenuar as ondas acústicas e, assim, limitar as vibrações.

Várias associações ambientais denunciam os danos causados ??pelas operações da SpaceX às espécies animais, uma vez que a base espacial está instalada ao lado de uma reserva protegida.

