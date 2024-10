Lula sobre Olivetto: 'Talvez o mais célebre nome da nossa propaganda'

Do UOL, no Rio

O presidente Lula divulgou uma nota de pesar na noite deste domingo (13) lamentando a morte do publicitário Washington Olivetto, aos 73 anos.

O que aconteceu:

"Aos 73 anos, nos despedimos do publicitário Washington Olivetto, talvez o mais célebre nome da nossa propaganda", afirmou o presidente. A nota foi divulgada para a imprensa pelo Planalto e também publicada na rede social X.

Lula lembrou de grandes momentos da carreira do publicitário. "Criador de grandes campanhas da televisão brasileira, Olivetto ganhou mais de 50 prêmios no Festival de Publicidade de Cannes e ficou conhecido como a mente por trás da propaganda do 'Garoto Bombril', um personagem clássico que moldou a publicidade desde a década de 70", afirmou o presidente..

Lula destacou ainda que Olivetto foi até tema de música, 'W/Brasil', de Jorge Ben Jor. "Foi ainda vice-presidente do Corinthians, ajudando a fundar a Democracia Corinthiana ao lado de grandes nomes como Sócrates e Casagrande, durante a ditadura militar. Meus sentimentos a família, amigos, colegas de profissão e admiradores".

Haddad: "Levou a brasilidade para o mundo"

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também homenageou Olivetto em uma postagem no X. "Washington Olivetto levou a brasilidade para o mundo em suas peças publicitárias. Sua criatividade, bom humor e apreço pela democracia deixam marcas na nossa cultura popular".

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), divulgou nota de pesar. "Meus sentimentos aos familiares e aos admiradores de Washington Olivetto, que morreu neste domingo. O publicitário se tornou um dos maiores ícones na profissão em razão de sua carreira construída com brilhantismo, premiada no Brasil e no exterior. A genialidade de Olivetto, impregnada na criação de suas peças, deixou marcas indeléveis no imaginário de gerações de brasileiros".

Criador do garoto Bombril e da Democracia Corinthiana

O publicitário Washigton Olivetto morreu na tarde deste domingo (13), aos 73 anos. Ele estava internado no hospital Copa Star, no Rio, após complicações em uma cirurgia no pulmão.

Criador de comerciais memoráveis, como o primeiro sutiã de Valisère e cachorrinho da Cofap, Olivetto era um dos maiores nomes da propaganda brasileiro e um dos publicitários mais premiados de todos os tempos.