Israel afirma que um tanque sob fogo inimigo colidiu com um posto da ONU no Líbano

O Exército israelense afirmou neste domingo (13) que um de seus tanques colidiu com um posto da ONU no Líbano quando estava sob fogo no sul do Líbano, onde luta contra o movimento Hezbollah.

"Um tanque que tentava evacuar soldados feridos sob fogo recuou vários metros e colidiu com um posto de Unifil", que anunciou anteriormente que dois tanques israelenses haviam invadido uma de suas posições, disse um comunicado militar.

