'Gênio da publicidade': famosos lamentam morte de Washington Olivetto

A morte do publicitário Washington Olivetto, aos 73 anos, causou comoção entre celebridades e amigos. Ele foi lembrado nas redes sociais como "gênio da publicidade" e "o mais brilhante de todos".

O que dizem os famosos

O cantor Lulu Santos destacou a amizade com o publicitário. Em uma publicação nas redes sociais, ele recorda ter conhecido Olivetto há mais de 40 anos.

Sempre saí de todos os nossos encontros e incontáveis conversas, sobre qualquer assunto, com a sensação de ter aprendido algo que não sabia ou ganhado uma nova percepção sobre a vida

Lulu Santos

Olivetto "nos fez ter orgulho do Brasil", diz Wilson Simoninha. O cantor classificou o publicitário como alguém que teve um papel além de revolucionar a publicidade. Simoninha destacou a atuação do publicitário como determinante para a cultura do país. "Que privilégio ter crescido no seu tempo, ter trabalhado com ele e de me tornar seu amigo", escreveu.

O ator Lúcio Mauro Filho também prestou sua homenagem. "Washington Olivetto, gênio da publicidade mundial, orgulho do Brasil", escreveu em sua conta no Instagram.

Famosos destacam a presença da notícia nos principais jornais. A jornalista Barbara Gancia destaca que Olivetto "ficará muito decepcionado" se o seu falecimento não for manchete do The New York Times. "Hoje ele nos deixa e certamente vai ganhar páginas e mais páginas descrevendo sua vitoriosa trajetória profissional e sua verve e humor pessoais", reforça Lulu Santos.

Criador do garoto Bombril e da Democracia Corinthiana

O publicitário Washigton Olivetto morreu na tarde deste domingo (13), aos 73 anos. Ele estava internado no hospital Copa Star, no Rio, após complicações em uma cirurgia no pulmão.

Criador de comerciais memoráveis, como o primeiro sutiã de Valisère e cachorrinho da Cofap, Olivetto era um dos maiores nomes da propaganda brasileiro e um dos publicitários mais premiados de todos os tempos.