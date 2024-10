Federação de bares e restaurantes diz que vai acionar Enel na Justiça

Do UOL, em São Paulo

A Fhoresp (Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de SP) diz que vai processar a Enel por prejuízos causados pelo apagão que atinge a capital e a região metropolitana. Cerca de 900 mil clientes continuam sem luz pelo terceiro dia consecutivo.

O que aconteceu

Federação diz que bares e restaurantes estão impossibilitados de funcionar desde sexta (11), quando uma chuva repentina causou um apagão em vários pontos de São Paulo. A Fhoresp representa mais de 502 mil estabelecimentos e diz que 50% estão na região afetada.

Prejuízo deve ser pior neste fim de semana, quando a movimentação em endereços gastronômicos chega a triplicar, segundo dados da Fhoresp. A Enel não deu um prazo para o religamento total do serviço, mas alguns clientes foram informados que a luz só será restabelecida na segunda (11).

Primeira ação será notificar a Enel, diz a Fhoresp. Depois, a federação vai mediar ações individuais de seus associados na Justiça. A Fhoresp defende que a medida é necessária, "tendo em vista os danos milionários".

"Não é só o dia não faturado. Além do bar e do restaurante não conseguirem abrir as suas portas, estes estabelecimentos também não têm como acondicionar matéria-prima. Os produtos perecíveis estão estragando. É um prejuízo terrível", afirmou o diretor-executivo da Fhoresp, Edson Pinto. "Quem é que paga o prejuízo?".

O último apagão em São Paulo causou um prejuízo de R$ 500 milhões ao setor, de acordo com cálculos da Fhoresp. Em novembro de 2023, um temporal deixou 2,5 milhões de pessoas no escuro em todo o estado.