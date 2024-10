EUA enviará sistema antimísseis a Israel diante de ameaça do Irã

O Pentágono anunciou neste domingo (13) o envio de um sistema de defesa antimísseis de grande altitude THAAD para Israel, onde será operado por militares americanos, para ajudar o país aliado a se defender de ataques do Irã.

O secretário de Defesa, Lloyd Austin, "autorizou o envio de uma bateria de defesa de grande altitude (THAAD) e de uma equipe de militares americanos em Israel que ajudarão a reforçar as defesas aéreas de Israel após os ataques sem precedentes do Irã" em 13 de abril e 1º de outubro, declarou em um comunicado o porta-voz do Pentágono, o general Pat Ryder.

