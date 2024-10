Contra roubo de celular, motorista de aplicativo recorre a tática inusitada

Em meio ao caos frequente dos congestionamentos nas grandes cidades, como São Paulo, uma modalidade de crime tem causado muita preocupação: o roubo de celulares por meio da quebra de vidros dos veículos por criminosos.

Alguns, mais ousados, aproveitam-se do trânsito parado e, ao perceberem a janela de algum veículo aberto, literalmente se jogam dentro dele na tentativa de sair de lá com o telefone ou outro objeto de valor.

Cansado dessa rotina, um motorista de aplicativo recorreu a um jeito inusitado de se proteger.

Cansado de se arriscar no trânsito, motorista de aplicativo comprou alguns metros quadrados de tela de proteção Imagem: Arquivo pessoal

José Eduardo Affonso comprou alguns metros de uma rede igual a essas que se instala nas varandas de apartamentos e passou a "vestir" as janelas de seu carro com o item.



Segundo ele, adotar essa prática ajuda a reduzir o risco de ser vítima de assaltos em veículos e aumenta a sua segurança e a de seus pertences enquanto dirige.

"Assim, o ladrão não consegue acessar o interior do veículo, e com essa dificuldade, meu carro não fica tão visado. Dá para usar com o vidro fechado também. Mesmo que o criminoso estoure o vidro, a tela dá uma proteção adicional", complementa o profissional.

A proteção também é barata: uma rápida pesquisa na internet mostra que o metro quadrado de uma rede de polietileno pode ser adquirida por aproximadamente R$ 20.

A iniciativa de Affonso é um exemplo de como medidas simples e criativas podem aumentar a segurança pessoal e a proteção de bens.

Ele relata que, desde a instalação das redes, seu carro não tem sido visado por criminosos, sugerindo que a dificuldade adicional imposta pode ser um forte inibidor para os atos de furto.



Dados recentes da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo apontem que cerca de 20 pessoas são assaltadas no trânsito por dia na capital paulista.

A Região Metropolitana de São Paulo concentra 70% dos roubos e furtos de veículos do estado, com mais de 46 mil casos apenas no último semestre do ano passado.

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, maior parte das subtrações de celulares acontece em vias públicas: 78% são roubos e 44% são furtos.

Película antivandalismo

Película antivandalismo dificulta bastante o acesso ao interior do veículo, mesmo com o vidro quebrado Imagem: Divulgação

Um recurso para se proteger contra ataques como o descrito acima é a pelicula antivandalismo.

Bem mais baratas do que uma blindagem, essas películas trazem lâminas de poliéster que aumentam a resistência dos vidros do veículo contra impactos.

A camada protetora evita que o vidro se estilhace ou se quebre por completo em caso de acidentes ou tentativas.

"Existem graus de proteção. Por exemplo, a película PS4 suporta até 80 kg de impacto; a PS8 aguenta até 120 kg, e assim por diante. Na prática, elas resistem a uma paulada ou a um ataque com pedras, mas não são blindagem", esclarece o especialista em películas Felipe Souza.

Segundo ele, a instalação de um equipamento como esse tem preço inicial em torno de R$ 600.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.