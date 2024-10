Biden visitará Alemanha na sexta-feira, segundo fonte do governo alemão

O presidente americano, Joe Biden, visitará a Alemanha na próxima semana, disse uma fonte do governo alemão neste domingo (13), depois que o presidente suspendeu uma visita planejada para esta semana devido ao furacão Milton.

Biden "virá a Berlim na sexta-feira", declarou a fonte, especificando que a visita durará um dia.

O presidente americano se reunirá com o chefe do governo alemão, Olaf Scholz, e com o presidente, Frank-Walter Steinmeier, segundo a imprensa alemã.

Biden estava programado para fazer uma visita de Estado na sexta-feira a Berlim, onde se encontraria no sábado com Scholz, o presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

Os quatro líderes participariam depois de uma cúpula internacional dos aliados da Ucrânia em Ramstein, uma importante base dos EUA localizada no sudoeste do país, juntamente com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Mas a visita foi adiada "devido à trajetória e à força previstas do furacão Milton", disse a Casa Branca.

O furacão deixou pelo menos 16 mortos e danos avaliados em 50 bilhões de dólares (281 bilhões de reais) ao passar pela Flórida.

