Aneel diz que resposta da Enel a apagão ficou abaixo do esperado

Após reunião com concessionárias de energia, representantes da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e da Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Paulo) avaliaram que a resposta da Enel ao apagão na região metropolitana de São Paulo ficou aquém do esperado. Ainda não há previsão para o restabelecimento da energia.

O que aconteceu

A Aneel afirmou que Enel será intimada em razão da demora no restabelecimento da energia . Porém, ainda não há previsão de aplicação de punições à empresa. Em fevereiro, a Aneel multou a concessionária em R$ 165 milhões pelo apagão que atingiu São Paulo em novembro de 2023.

"A retomada [da energia] comparada ao evento anterior [de novembro do ano passado] não está tão eficiente como esperávamos", afirmou Thiago Nunes, diretor-presidente da Arsesp, em entrevista à imprensa após a reunião.



Concessionárias que atuam no estado de São Paulo foram chamadas pela Aneel para ajudar no restabelecimento da energia. Segundo a Enel, nesta segunda-feira (14), haverá 2.500 equipes nas ruas, somadas a 400 equipes de outras concessionárias.

A Aneel disse que a Enel não atingiu o número de equipes previsto em plano de contingência após o episódio de 2023. Segundo a agência, a concessionária disse que, em casos extremos, usaria 2.500 equipes. Atualmente, há 2.100.

Guilherme Lencastre, presidente da Enel, diz que não é possível garantir uma data para o restabelecimento da energia para toda a região metropolitana de São Paulo. Atualmente, cerca de 60% dos clientes da concessionária estão com conexão à rede, segundo ele.

Evento [a tempestade] foi muito maior que no ano passado. Temos muitas árvores e postes caídos. Temos situações diferentes. Já conseguimos resolver as linhas de alta tensão. Agora estamos priorizando Sabesp, escolas que vão voltar nesta segunda, vestibulares e hospitais.

Guilherme Lencastre, presidente da Enel

Chuva forte causou queda de energia

A energia caiu em parte da capital e da região metropolitana de São Paulo na noite de sexta-feira (11), quando uma chuva repentina com ventos recordes causou o desligamento de várias linhas de alta tensão e subestações de energia. A Enel culpa o que chamou de "evento climático extremo".

760 mil clientes estão sem energia ainda na região metropolitana, segundo último boletim da Enel, divulgado hoje, às 14h30. Segundo a concessionária, cerca de 1,3 milhão de clientes tiveram a energia restabelecida.

Na capital, ainda são 496 mil clientes impactados na tarde deste domingo, diz a Enel. Os bairros mais afetados são Jabaquara, Campo Limpo, Pedreira e Jardim São Luís. Os outros municípios afetados são Cotia, com 62 mil unidades sem luz; São Bernardo do Campo, com 47 mil, e Taboão da Serra, com 44 mil.

Número de pessoas afetadas pode ser bem maior. Isso porque o número divulgado pela Enel corresponde a pontos de instalação, mas em cada casa podem morar várias pessoas.

Região metropolitana também sofre com desabastecimento de água. A falta de energia afetou a distribuição de água em São Paulo, São Bernardo do Campo, São Caetano, Santo André e Cotia. A Sabesp orienta o uso consciente da água armazenada nas caixas residenciais, uma vez que o sistema de abastecimento é integrado.

Em nota, a Enel diz que "trabalha dia e noite" para restabelecer o serviço e que trouxe equipes do Ceará e do Rio de Janeiro para aumentar o contingente de funcionários. "Em alguns casos, o trabalho para restabelecer a energia é mais complexo, pois envolve a reconstrução de trechos inteiros da rede."