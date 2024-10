5 dos comerciais mais marcantes da carreira de Washington Olivetto

Um dos maiores nomes da história da publicidade, Washington Olivetto morreu neste domingo (13), no Rio de Janeiro. Sinônimo da propaganda brasileira, Olivetto criou uma série de comerciais emblemáticos, que o transformaram em um dos publicitários mais premiados de todos os tempos.

Olivetto nasceu em São Paulo, em 1951. Apesar de ter feito faculdade de publicidade na FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado), não concluiu o curso. Iniciou sua carreira profissional em 1969, aos 18 anos. Em 1974, já na agência DPZ, ganhou o primeiro prêmio Leão de Ouro brasileiro no Festival de Publicidade de Cannes, com o comercial 'Homem com mais de quarenta anos'.

Confira alguns dos comerciais mais emblemáticos criados por Olivetto:

'Primeiro Sutiã'

Um dos mais famosos (e citados) comerciais de Olivetto não fala a marca em nenhum momento -que aparece apenas ao final do filme, com a assinatura 'O primeiro Valisère a gente nunca esquece'. A propaganda, que ganhou um Leão de Ouro no Festival de Cannes, leva assinatura de Camila Franco e Rose Ferraz, direção de criação de Olivetto e direção de cena de Julio Xavier:

'Hitler'

O comercial criado para a Folha de S.Paulo, em 1998, leva redação de Nizan Guanaes. 'Hitler' partiu de um briefing que procurava reforçar a imagem de independência da Folha e também levou um Leão de Cannes no Festival de Cannes. A direção de arte do comercial tem assinatura de Gabriel Zellmeister:

'Garoto Bombril'

A criação do personagem do 'garoto Bombril' aconteceu em abril de 1978. A ideia original era apenas renovar o slogan 'Mil e uma utilidades', mas, no final das contas, a campanha criou um dos maiores garotos propagandas da história. A Bombril entrou para o Guinness Book, o Livro dos Recordes, em 1994, com a campanha por ter o maior tempo de permanência no ar do mundo. Carlos Moreno, atuou de 1978 a 2004, ininterruptamente. Depois, ficou afastado e voltou em 2006, depois teve seu último comercial, em 2019. Olivetto criou o 'garoto Bombril' ao lado de Francesc Petit, outros dos maiores nomes da publicidade nacional, falecido em 2013:

Vulcabras 752

Hoje em dia, vemos celebridades e criadores de conteúdo aos montes nos comerciais. Mas, no final dos anos 1980, a estratégia não era tão simples. Colocar um sapato no pé (ou no caso, na mão) de Hebe Camargo, por exemplo, era para poucos. Foi esse um dos motivos que tornou os comerciais de Vulcabras 752 tão famosos. Paulo Maluf, Joãosinho Trinta e Leonel Brizola foram outros dos famosos a calçarem o sapato. A criação da campanha também teve assinatura de Olivetto e Gabriel Zellmeister. A direção de cena foi de Julio Xavier:

'Curvas'

Citada pelo próprio Olivetto como seu comercial que mais o divertiu, o 'cachorrinho da Cofap' fez sucesso nos anos 1990. O publicitário afirmava, ainda, que a campanha alcançava não só os pais, mas também seus filhos -e isso foi a receita do sucesso dos comerciais, criados por Ruy Lindenberg e por Gabriel Zellmeister. Julio Xavier também assina a direção de cena de filmes da campanha: