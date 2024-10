Youtuber mantém live no celular após bater carrão e ferir passageiro

Nesta semana, o influenciador Jack Doherty estava guiando seu McLaren na chuva quando perdeu o controle do veículo em uma estrada.

Tudo foi registrado ao vivo, já que ele - que possui milhões de seguidores - fazia uma transmissão do carro no momento do acidente por meio de uma plataforma de streaming, que o expulsou após o acidente.

Além disso, Doherty estava interagindo com a audiência durante a transmissão. Essa imprudência, combinada com a pista molhada, contribuíram decisivamente para a batida.

Mesmo após colidir o carro esportivo contra um guard-rail, o influenciador continuou a "live", enquanto o passageiro ainda estava no interior do veículo, com um sangramento na cabeça.

Ninguém se feriu com gravidade na batida.

O que aconteceu

Doherty estava guiando seu carro na chuva enquanto prestava atenção no telefone no qual fazia a transmissão ao vivo. Ele acabou batendo em um guard-rail.

Após o acidente, ele começou a lamentar diretamente para a câmera em tom de desespero o fato de seu carro estar destruído.

O influenciador, em vez de fechar a transmissão, seguiu mostrando o efeito da batida, inclusive pedindo para uma pessoa que foi socorrê-lo segurar o telefone enquanto ele saía do carro. Ele chegou a até mesmo a limpar a lente da câmera em seguida.

Na transmissão, foi possível ver que o passageiro, referido como Michael, teve um ferimento na cabeça.

A plataforma de stream Kick, por meio da qual transmitia a "live" no momento do acidente, o baniu devido às suas diretrizes de comunidade.

Doherty se desculpou no Twitter/X: "Sinto muito, Michael, por fazer você passar por isso. Obrigado a todos os socorristas e a todos que nos ajudaram a sair do carro. Isso poderia ter sido muito pior e é um grande aprendizado".

