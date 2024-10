Vencedores do Prêmio Nobel da Paz alertam sobre risco crescente de guerra nuclear

TÓQUIO (Reuters) - Líderes do grupo de sobreviventes da bomba atômica agraciados com o Prêmio Nobel da Paz alertaram no sábado que o risco de guerra nuclear estÁ aumentando, renovando seu apelo pela abolição das armas nucleares.

"A situação internacional está piorando progressivamente, e agora guerras estão sendo travadas enquanto países ameaçam o uso de armas nucleares", disse Shigemitsu Tanaka, um sobrevivente do bombardeio de Nagasaki pelos EUA em 1945 e co-diretor do grupo Nihon Hidankyo.

"Temo que nós, como humanidade, estejamos no caminho da autodestruição. A única maneira de impedir isso é abolir a energia nuclear", disse ele.

Ao premiar os sobreviventes, o comitê norueguês do Nobel destacou a devastação dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki e o trabalho de décadas do grupo japonês para livrar o mundo das armas nucleares.

Os esforços do grupo têm importância crítica no mundo de hoje, disse o comitê. Ele não especificou nenhum país.

O presidente russo Vladimir Putin sinalizou no mês passado que Moscou consideraria responder com armas nucleares se os EUA e seus aliados permitissem que a Ucrânia atacasse profundamente a Rússia com mísseis ocidentais de longo alcance.

(Reportagem de Sakura Murakam)