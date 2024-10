Temporal mata 7 pessoas no estado de São Paulo

SÃO PAULO, 12 OUT (ANSA) - Sete pessoas morreram devido ao temporal que atingiu diversas cidades do estado de São Paulo na noite de sexta-feira (11).

Em Diadema, na Grande São Paulo, uma das vítimas foi atingida pela queda de uma árvore, enquanto que em Cotia, na região metropolitana da capital paulista, a queda de um muro acertou três pedestres, matando dois deles.

Na cidade de São Paulo, a queda de uma árvore matou uma pessoa e deixou outra ferida no bairro do Campo Limpo. Já em Bauru, no interior, um muro caiu sobre três pessoas, matando uma mulher, um homem e uma criança. Além disso, vários bairros da capital ficaram sem energia elétrica após a forte chuva.

De acordo com a Defesa Civil, citada pela Agência Brasil, as rajadas de vento registradas ontem na região metropolitana de São Paulo bateram recorde de velocidade desde 1995, com 107 quilômetros por hora. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.