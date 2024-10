SP: Enel não dá prazo para energia voltar e chama chuva de 'evento extremo'

Do UOL, em São Paulo

O temporal que atingiu São Paulo na noite de ontem (11) foi um "evento climático extremo" que causou o desligamento de várias linhas de alta tensão e subestações de energia, diz a Enel. A concessionária não deu um prazo para a normalização do serviço.

O que aconteceu

Enel não deu um prazo para o religamento da energia. Os bairros mais afetados são Jardim São Luiz, Pedreira, Campo Limpo, Jabaquara, Santo Amaro, Ipiranga, Pinheiros e Vila Andrade.

Não quero passar uma previsão para vocês sobre a qual eu não tenho evidência real que vamos conseguir atender. Não quero colocar uma expectativa que seja frustrada. Guilherme Lencastre, presidente da Enel SP

Cera de 1,6 milhão de clientes continuam sem luz na capital e na Grande São Paulo, o que corresponde a 20% dos clientes da empresa. O número corresponde a pontos de instalação, como em cada casa podem morar diversas pessoas, o número de pessoas afetadas pode ser bem maior. A Enel diz que trechos inteiros da rede foram danificados e será preciso reconstruir, trocar postes, transformadores e outros equipamentos. Dois helicópteros são usados para identificar falhas em locais de difícil acesso.

A Enel diz que vai receber apoio de equipes do Ceará e do Rio de Janeiro para aumentar o contingente de funcionários nas áreas afetadas. "Amanhã vamos ter mais equipes, isso vai acelerar o processo". No Tatuapé e em São Bernardo, moradores relatam que foram informados pelo atendimento da Enel que a energia só será restabelecida na segunda-feira (14). Questionado pelo UOL, o presidente da Enel diz que não tem informação sobre o prazo.

Segundo Lencastre, os danos causados no temporal de ontem foram "diferentes" do que ocorreu em novembro. "O evento aconteceu de forma diferente. Uma rajada de vento entrou pela zona oeste e passou pela zona sul, onde tiveram o maior número de contingências".

Segundo ele, a Enel está mais "bem preparada" neste ano do que em novembro de 2023, quando um temporal deixou 2,5 milhões de pessoas no escuro em todo o estado. "É claro para nós que os eventos climáticos extremos vieram e vão continuar acontecendo. Nossa prontidão foi maior porque a gente estava com nossos critérios de emergência mais adaptados, mas os efeitos foram muito relevantes".

Até a manhã de hoje, apenas cinco das 17 linhas de alta tensão foram reestabelecidas. Entre as subestações de energia afetadas, oito foram religadas.

A gente está vendo eventos climáticos no mundo inteiro, as redes no Brasil são majoritariamente aéreas e estão suscetíveis a esse tipo de evento climático. A gente precisa encarar essa realidade, temos que trabalhar para que essa resiliência seja maior.

Guilherme Lencastre, presidente da Enel SP

Chuva e vendaval atingiram a Grande SP na noite desta sexta. Conforme a Enel, as regiões oeste e sul da capital foram as mais atingidas, além dos municípios de Carapicuíba, Taboão da Serra, Cotia, Osasco e Barueri. A empresa falou que orienta os clientes que estão energia que priorizem os canais digitais para abrirem chamados. São eles: enviar gratuitamente um SMS do seu celular para o número 27373 com a palavra LUZ e o número da instalação que está sem energia, exemplo: LUZ 012345678; baixar o App Enel na loja de aplicativo iOS ou Android; ou enviar mensagem para o WhatsApp Elena: (21) 99601-9608.

Nas redes, moradores relatam problemas de falta de luz na Bela Vista, Sacomã, Perdizes, Pinheiros, Ipiranga, Butantã, Vila Sônia, Cambuci, Capão Redondo e outros. Segundo a Enel, as regiões oeste e sul da cidade foram as mais atingidas.

Também há relatos em outras cidades. Entre elas: Santo André, São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires, Carapicuíba, Taboão da Serra, Cotia, Osasco e Barueri.