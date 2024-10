Sinner encerrará temporada como número 1 do mundo

ROMA, 12 OUT (ANSA) - O tenista italiano Jannik Sinner se classificou para a final do Masters 1000 de Xangai, na China, e garantiu matematicamente que encerrará o ano como líder do ranking mundial.

Sinner, 23 anos, derrotou o tcheco Tomas Macach (33º) por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-5, e enfrentará na decisão o sérvio Novak Djokovic (4º), que superou o americano Taylor Fritz (7º) também por 2 a 0 (6-4 e 7-6).

"Fechar o ano como número 1 era um sonho de criança", declarou o italiano, que encabeça o ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) desde 10 de junho. Ele é o primeiro de seu país a atingir esse feito.

"Mas agora penso na final. Exijo sempre o máximo e viver bem essas situações", acrescentou Sinner, que busca seu sétimo título em 2024, ano em que ele já faturou os Grand Slams da Austrália e dos EUA, além dos Masters 1000 de Miami e Cincinnati e dos ATPs 500 de Roterdã e Halle. (ANSA).

