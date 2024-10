Fora da Fazenda: o que é miocardite aguda, que desclassificou Raquel Brito?

Raquel Brito, que deixou A Fazenda 16 (Record), foi diagnosticada com uma miocardite aguda. Ela recebeu alta na quinta-fera (10) e segue em repouso antes de retornar para casa em Salvador.

Durante uma prova no reality, Raquel passou mal e precisou ser hospitalizada. Ela precisou deixar A Fazenda sob orientação médica para receber os cuidados médicos necessários.

O que é miocardite aguda?

Miocardite aguda é uma inflamação do músculo cardíaco. As causas podem ser variadas, mas a mais comum é uma infecção viral. O vírus ataca diretamente o coração ou a reação do sistema imunológico contra o vírus gera uma resposta inflamatória no coração.

O quadro pode ser imperceptível, com pessoas descobrindo a condição apenas em exames de rotina, mas quando se torna mais grave, o trabalho do coração pode ficar mais fraco.

Os sintomas que mais observamos no dia a dia são o de dor torácica, que gera desconforto e palpitações, além de falta de ar e cansaço. Depende de cada quadro. Fernando Ribas, cardiologista da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo

O diagnóstico é realizado por meio de exames. É possível fazer exame físico, para observar o ritmo do coração, além do ecocardiograma e outros exames de imagem.

Tratamento e cura

O quadro tem tratamento e cura. Na maior parte dos casos, é possível reverter a situação. Às vezes, o paciente pode ficar com uma disfunção do coração e precisa de um tratamento mais prolongado. Em casos mais graves, pode ser necessário uso de marca-passo com um cardiodesfibrilador implantável, ou CDI, um dispositivo eletrônico que monitora o ritmo cardíaco e trata arritmias.

Também é fundamental que o paciente tenha um estilo de vida saudável, com a restrição ao uso de álcool, a regulação do sono, alimentação equilibrada e regulação do estresse.