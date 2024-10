Presidente do Parlamento iraniano visita local de ataque israelense em Beirute

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, visitou neste sábado (12) em Beirute o local onde ocorreu na quinta-feira um ataque mortal israelense, acompanhado por dois deputados do movimento pró-iraniano Hezbollah, observou um fotógrafo da AFP.

Segundo uma fonte próxima do Hezbollah, o ataque, no qual morreram 22 pessoas, teve como alvo o chefe do aparelho de segurança do movimento libanês, Wafic Safa, cujo paradeiro é desconhecido.

O ataque de quinta-feira foi o mais sangrento no centro da capital libanesa desde que Israel iniciou a sua campanha militar contra o Hezbollah, em 23 de setembro.

"O regime sionista selvagem e, à sua frente, o seu primeiro-ministro [Benjamin Netanyahu] [...] cometem estes crimes", disse Mohammad Bagher Ghalibaf aos jornalistas em frente aos escombros.

"As organizações internacionais e o Conselho de Segurança da ONU têm a capacidade [de deter Israel], mas infelizmente permanecem em silêncio", acrescentou o responsável iraniano, que estava acompanhado por dois deputados do Hezbollah.

Ghalibaf também se reuniu com o primeiro-ministro libanês Najib Mikati, segundo a assessoria de imprensa deste último.

Durante a reunião, o primeiro-ministro afirmou que "a prioridade do governo é trabalhar para um cessar-fogo", segundo a mesma fonte.

O presidente do Parlamento iraniano também se reunirá com o seu homólogo libanês, Nabih Berrie, que lidera o movimento Amal, aliado do Hezbollah, antes de viajar para Genebra.

A visita de Ghalibaf a Beirute ocorre após a do diplomata iraniano Abbas Araghchi, em 4 de outubro, que afirmou que Teerã apoia os esforços para um cessar-fogo "simultâneo" com Israel no Líbano e na Faixa de Gaza.

As autoridades libanesas, por outro lado, querem dissociar ambas as frentes.

O primeiro-ministro libanês pediu à ONU, na sexta reunião, que adotasse uma resolução para cessar "imediatamente" os combates entre Israel e o Hezbollah.

