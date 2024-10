Sua pressão está realmente alta? Posição do braço pode 'enganar' aparelho

Posicionar o braço de maneira errada pode aumentar a medida da sua pressão, confirmou um estudo da Universidade Johns Hopkins nos EUA publicado nesta segunda (7) no periódico Jama Internal Medicine.

A ideia, que já era observada de forma caseira por pacientes e orientada por médicos, foi comprovada pelos especialistas, que indicaram que a falta de cuidado no momento de usar o aparelho pode resultar não só em um diagnóstico incorreto da gravidade de quadros de hipertensão como em tratamento ineficaz ou, em alguns casos, desnecessário, o que pode colocar a vida do paciente em risco por diminuir severamente uma pressão normal ou apenas levemente mais alta.

O experimento

Os pesquisadores recrutaram 133 adultos entre 18 e 80 anos da cidade de Baltimore (EUA), onde fica a universidade, entre agosto de 2022 e junho de 2023. Eles receberam aleatoriamente a missão de ter sua pressão aferida em três posições: com o braço apoiado em uma mesa, como é recomendado por especialistas, apoiados no próprio colo ou com o braco solto na lateral do corpo, sem suporte.

Apoiar em superfícies irregulares, em que o braço não está totalmente apoiado, não leva a medidas corretas Imagem: iStock

Cada participante do estudo passou por um total de 12 medições, com os braços nas diversas posições.

Quando os braços estavam sobre a mesa, a pressão média registrada foi de 126 por 74 (mm Hg).

Já quando os braços estavam apoiados no colo durante as medições, a pressão média registrada era de 130 por 78.

Com o braço solto na lateral do corpo, a média era ainda maior 133 por 78.

Ou seja, ter o seu braço no colo pode aumentar o resultado da sua pressão sistólica (máxima) em 3,9 mm Hg e a diastólica (mínima) em 4 mm Hg.

Já ter o braço do lado resulta em um erro de medida de 6,5 mm Hg na sistólica e 4,4 mm Hg na diastólica.

É importante notar que estes são os valores que vão aparecer no visor do aparelho, mas não são reais.

O Ministério da Saúde considera como hipertensa a pessoa que tem medidas consistentes de 140 por 90 ou mais.

Como medir a sua pressão corretamente

Os pesquisadores enfatizaram a importância de seguir os seguintes passos:

Usar manguito ou braçadeira (aquela parte do aparelho que vai em torno do braço) de diâmetro adequado para o seu tamanho. Cheque a informação com a marca antes de comprar o seu medidor;

Apoie suas costas na cadeira;

Mantenha os pés totalmente planos no chão com as pernas descruzadas;

Vista o manguito alinhado no braço com a altura do coração no peito;

Apoie o braço relaxado em uma mesa, com a mão para cima, e não converse durante a medição.

Comprar um aparelho do tamanho correto para o seu braço é essencial, segundo os especialistas, porque um manguito apertado ou folgado pode distorcer a medição de aparelhos automáticos especialmente para quem tem o braço mais largo.

À CNN americana, Gail Adler, endocrinologista cardiovascular da clínica de hipertensão do Brigham and Women's Hospital da Universidade Harvard, explicou que deve-se tomar alguns cuidados 30 minutos antes de medir a pressão, para obter um resultado mais preciso:

Não fume;

Não faça exercício;

Não consuma cafeína (presente em café, refrigerantes, suplementos e etc.);

Não se envolva em discussões ou passe por estresse.

Cinco minutos antes, você deve:

Sentar-se na cadeira na posição correta para a medição, com as costas retas;

Relaxar e não conversar;

Apoiar seu braço confortavelmente;

Garantir que já esvaziou a bexiga (a vontade de urinar aumenta a pressão);

Ajeitar o manguito no seu braço e não sobre as roupas.

Se feita corretamente, a medição feita em casa costuma ser um indicativo melhor da sua pressão arterial usual do que aquela do consultório, na opinião médica. Algumas pessoas, por exemplo, ficam estressadas ao passar em consulta, o que afeta a medida, a chamada síndrome do jaleco branco (a pressão pode subir só de estar em um equipamento de saúde na presença de um médico).

Por que a posição do braço afeta a medição?

As posições estudadas pelos especialistas da Johns Hopkins foram escolhidas porque são as mais comuns adotadas por quem mede a própria pressão em casa ou (erroneamente) em consulta, de acordo com dados e observações dos estudiosos.

Diversos mecanismos fisiológicos levantados no artigo podem explicar as alterações de medida com o braço em diferentes posições. Uma das teorias levantadas é a de que maior distância vertical entre o coração e o local onde o manguito é colocado pode aumentar a pressão hidrostática nas artérias —isto é, a pressão contra a parede delas graças à gravidade, gerando uma superestimativa da pressão arterial.

Nunca meça a sua pressão com o braço no colo: a medida pode ser maior do que a realidade Imagem: iStock

Em posições com o braço mais baixo, há também um menor retorno venoso —ou seja, há menos sangue dentro dos vasos— e, para compensar, um aumento da vasoconstrição (com os vasos se "fechando"), que leva ao aumento da resistência vascular e, portanto, da pressão arterial.

Além disso, o braço sem apoio pode ficar cansado e acabar tendo contração dos músculos, o que também ajuda a aumentar temporariamente a pressão. No entanto, os pesquisadores salientam que não investigaram definitivamente as causas das alterações observadas.

O que muda na sua vida?

O médico Dave Montgomery, cardiologista do Piedmont Healthcare em Atlanta, que não participou do estudo, opinou à CNN que os achados são mais interessantes para pacientes hipertensos. "Se alguém tem uma pressão arterial normal, 4 mm Hg não vai mudar nada", acredita.

"Mas, em alguém com diagnóstico de hipertensão, 5 a 10 pontos [de diferença] podem sinalizar que não temos o controle que buscamos. Isso significa, no geral, que não devemos fazer julgamentos apressados com uma única medida de pressão. Mas uma pressão alta consistente deve ser tratada de maneira agressiva."